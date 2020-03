Aiuti dalla Russia, atterrati in Italia altri 30 respiratori e forniture mediche

Altri 30 respiratori e varie forniture mediche donati dalla Russia all’Italia sono arrivati lunedì 30 marzo con un convoglio atterrato a Verona.

“Ieri, 30 marzo, un’altra commissione russa è sbarcata a Verona con 30 dispositivi di ventilazione meccanica e materiali medici che sono stati trasferiti al servizio di protezione civile italiano”, ha dichiarato il consolato generale russo in una nota su Facebook.

Precedentemente altri 15 velivoli delle forze aerospaziali russe, con virologi militari ed esperti del Ministero della Difesa nel campo dell’epidemiologia, erano arrivati in Italia. In tutto la Russia ha inviato in Italia, negli Appennini, otto squadre mediche e varie attrezzature per la diagnosi e le misure di disinfezione, per combattere il coronavirus.

Centoquattro specialisti militari russi, di cui 32 medici specialisti, sono arrivati ​​la scorsa settimana a Bergamo, una delle città più colpite in Italia. Per diversi giorni, i militari russi hanno disinfettato cinque istituti per anziani nella provincia di Bergamo.