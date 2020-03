Non è la prima volta che l’umanità fa fronte ad una pandemia. Nel Medioevo, per secoli, abbiamo combattuto a più riprese la peste, fino a debellarla. Forte di questa esperienza, Feudalesimo e Libertà ha deciso oggi di scendere in campo contro il nuovo virus. Il gruppo umoristico-satirico gestito da alcuni ragazzi Sardi e che conta oltre 800.000 follower tra Facebook e Instagram, lancia oggi una “maglietta anti-morbo”, il cui ricavato andrà alla Protezione Civile.

“Sono giorni difficili ma anche di solidarietà e di impegno e noi vogliamo offrire il nostro contributo”, affermano i giovani amministratori di Feudalesimo e Libertà (FEL), nato a fine 2012 come una pagina satirica online che propone di combattere i mali della modernità ripristinando ‘il divino disegno feudale’, ed ecco che anche davanti ‘allo novo morbo’, FEL mette a disposizione ora i suoi asset: creatività, portata comunicativa e soprattutto una grande community.

“Da anni, abbiamo avviato una florida produzione di t-shirt e sappiamo quanto sono apprezzate, per questo abbiamo pensato di realizzarne una ad hoc. Tra le oltre 50 grafiche di FEL stimiamo che almeno 100.000 ormai girino nei petti di ragazze e ragazzi in Italia”, scrivono dal gruppo.

Da martedì 31 marzo e per le prossime due settimane, sarà possibile acquistare la maglietta sulla piattaforma di crowdfunding ‘Produzioni dal Basso’. L’intero ricavato, esclusi i costi di produzione, sarà devoluto alla protezione civile per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

La campagna, a poche ore dal lancio, ha già superato 10.000 €.

Qui il link per seguire gli sviluppi della raccolta fondi e per sostenere il progetto: per accedere alla pagina CLICCA QUI