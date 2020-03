Proseguono senza sosta in tutta Italia i controlli da parte delle Forze dell’ordine: da giovedì 26marzo a lunedì 30 marzo sono state denunciate ben 272 persone che, in base al nuovo decreto, ora rischiano il carcere da 1 a 4 anni per aver attentato alla salute degli altri cittadini.

Solo nella giornata di lunedì sono state sottoposte a verifica 222.450 persone e 88.611 esercizi commerciali e attività, di questi: 6.348 le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti, 94 quelle denunciate per false attestazioni nell’autodichiarazione, 15 per violazione della quarantena, mentre 145 sono stati i titolari di esercizi commerciali sanzionati, con 22 provvedimenti di chiusura delle attività.

Dall’11 al 30 marzo 2020 sono state sottoposte a controllo in tutto 3.449.291 persone e 1.566.961 esercizi commerciali, i denunciati hanno superato quota 142mila.