A Cagliari, per far fronte all’emergenza Covid-19, diverse associazioni hanno intensificato la loro azione sul campo a difesa delle persone più fragili e in difficoltà.

Associazioni come Mondo X Sardegna, Caritas, Croce Rossa, Coldiretti e Corisar sono in prima linea per dare un aiuto ai cagliaritani in difficoltà, in sinergia con il Comune di Cagliari.

CRI per te! Il servizio di spesa e farmaci a domicilio

La prima iniziativa della Croce Rossa Italiana ha preso il nome di “CRI per te!” e consiste nel servizio di spesa e farmaci a domicilio per anziani, persone fragili e immunodepressi. Per concordare con gli operatori la consegna a casa, effettuata dai volontari, sarà sufficiente contattare i numeri:

800 065510 – 3443872366

È stata aperta inoltre la campagna di adesione per chi volesse diventare volontario temporaneo della Croce Rossa. “Abbiamo bisogno di te” è lo slogan scelto dal Comitato di Cagliari che ha lanciato il corso di accesso a distanza “Safe & Kind”. Il programma sarà incentrato su: Sicurezza e DPI, Primo Soccorso e allentamento sistema 118, Sistema di Protezione Civile.

Per avere maggiori informazioni è a disposizione il sito dedicato, mentre le adesioni potranno essere inviate all’indirizzo mail: volontario.temporaneo@cricagliari.it.

Attivo il numero telefonico dedicato ad anziani e a persone con disabilità

L’assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Associazione Mondo X, ha attivato il numero telefonico dedicato all’ascolto e al supporto delle persone anziane, disabili e fragili per affrontare i disagi quotidiani legati al periodo di emergenza Coronavirus.

Il numero di telefono è 0705929250. Sarà attivo da giovedì 12 marzo a sabato 11 aprile tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 8 alle 20.

Il servizio garantirà il monitoraggio telefonico e l’attivazione di tutte le procedure necessarie per creare una rete di protezione e supporto a favore delle persone con fragilità. Sarà garantita su richiesta degli interessati la consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari.

Caritas, 300 pasti al giorno per le persone bisognose

La Caritas diocesana di Cagliari, in sintonia con i decreti del governo continua a garantire i servizi già attivi prima dell’emergenza coronavirus, come la mensa di viale Sant’Ignazio, il Centro cottura di Settimo San Pietro, quello diocesano di assistenza e ancora quello per stranieri Kepos.

Le accoglienze diurne e notturne, ordinarie e straordinarie, manterranno le loro attività, con tutte le cautele del caso e le attenzioni igienico-sanitarie.

“Lo studio medico polispecialistico è chiuso temporaneamente – fa sapere la Don Marco Lai – ma i medici volontari sono attivi per consulenze telefoniche e prescrizioni, visite urgenti e gestione di casi specifici, in raccordo con le strutture sanitarie”.