Le donazioni di sangue non sono mai troppe, specialmente durante questa emergenza sanitaria che sta interessando nelle ultime settimane l’Europa e in particolare l’Italia.

Per questo motivo, l’Amministrazione comunale di Quartu Sant’Elena e AVIS hanno condiviso la programmazione di una serie di appuntamenti, nei punti strategici della città, in occasione dei quali sarà possibile dare il sangue. In Italia sono tantissime le persone che necessitano di trasfusione quotidiana, tra talassemici,

che solo in Sardegna interessano un migliaio circa di persone, leucemici o con altre forme oncologiche che richiedono scorte ininterrotte per vedersi garantire terapie e speranze di vita. La

collaborazione tra AVIS, e ATS Sardegna, e più precisamente alla Assl di Cagliari, Distretto di Quartu Parteolla, Unità Organizzativa Trasfusionale Raccolta Sangue ha permesso l’organizzazione

a Quartu di una prima giornata di donazione nel pomeriggio di venerdì 27 marzo.

Anche al fine di sollecitare sempre di più nella comunità quartese i valori della solidarietà, l’Amministrazione ha autorizzato l’Avis alla periodica organizzazione, durante il mese di Aprile, di appuntamenti per la donazione di sangue.

Il calendario nel dettaglio: