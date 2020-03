Anche Edilcassa in campo contro l’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Molta attenzione alla salute dei lavoratori. Il comitato per la sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’ausilio dei suoi tecnici e medici, ha deliberato la fornitura a tutti lavoratori di una mascherina protettiva che consentirà di evitare di essere contagiati o non propagare il contagio.

L’associazione è molto preoccupata per le ricadute economiche: molti i cantieri fermi in Sardegna. Primi provvedimenti per venire incontro ai lavoratori del settore costruzioni: sarà anticipata l’erogazione della liquidazione di anzianità professionale all’1 aprile. Stesso discorso per l’erogazione delle somme accantonate da liquidare in anticipo e in due soluzioni, la prima il 30 aprile e la seconda il 30 giugno.

Inoltre i versamenti dovuti dalle imprese relativamente alle mensilità di febbraio e marzo 2020 possono essere effettuati entro il 31 maggio, senza intaccare la regolarità del Durc, uno dei documenti chiave per essere in regola nei cantieri.