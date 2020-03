Nelle ultime 24 ore, la Spagna ha registrato un altro picco di morti, 849, per un totale di 8.189 decessi. I nuovi contagi sono aumentati di quasi 10mila in giorno, dopo cinque giorni di rallentamento. Il totale dei positivi è di 94.197. I ricoverati in terapia intensiva sono 5.607 e i guariti dimessi 19.259. Lo annunciano le autorità spagnole.

In Belgio, si è registrato il decesso legato al coronavirus di una bambina di 12 anni. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie locali stando a quanto scrive l’agenzia di stampa Belga. “E’ un evento molto raro ma che ci ha sconvolti”, ha detto il virologo Emmanuel André nel corso della consueta conferenza stampa. La bimba è la più giovane vittima in Europa.

In Iran un neonato è stato trovato positivo al coronavirus. Il piccolo “aveva sofferto di problemi respiratori nelle prime 24 ore di vita. Ora riesce a respirare autonomamente” e resta in cura all’ospedale Imam Reza di Mashhad, nel nord-est della Repubblica islamica. Lo ha riferito Ahmadshah Farhat, membro della facoltà di Medicina dell’università locale.

Nei Paesi Bassi, oltre 1.000 morti – L’Olanda supera la soglia dei mille morti a causa della pandemia da coronavirus. Complessivamente nei Paesi Bassi si contano 1.039 decessi e 12.595 contagi.

Nel Regno Unito, si impone il distanziamento sociale e le restrizioni del lockdown fissate dal governo, cercando di mantenere un clima tranquillo e di fiducia. Sono i paletti indicati dai vertici delle forze dell’ordine del Regno Unito per chiarire agli agenti l’atteggiamento da tenere sul fronte dell’emergenza coronavirus.

Anche gli Stati Uniti registrano un numero di decessi più alto di 550 unità in sole 24 ore, superando i 3000 morti. I casi accertati, come emerge dai dati elaborati dalla John Hopkins University, sono oltre 161.000. “L’America – ha detto Donald Trump dopo che il virologo Anthony Fauci ha prospettato l’ipotesi di un ritorno del virus in autunno – è pronta ad affrontare una eventuale nuova ondata di casi di Covid-19 dopo l’estate”.