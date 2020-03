Un caso positivo legato al coronavirus a Nulvi. A renderlo noto è lo stesso Comune in una nota su Facebook.

“L’Amministrazione comunale – si legge – ci tiene ad informare ma soprattutto a rassicurare la popolazione sulla locale situazione legata all’emergenza sanitaria. Attraverso canali ufficiali è stata inviata apposita comunicazione al Comune in riferimento al primo caso accertato di coronavirus in paese: nessun allarmismo e niente panico, la persona in questione – di cui per rispetto e tutela della privacy non sarà fatto il nome – era già in auto isolamento, sottoposta quindi a tampone è stata riscontrata la sua positività e la situazione è monitorata e sotto controllo”.

“Non ci sono né indagini né cacce alle streghe da fare, occorre anzi essere solidali e continuare a dimostrare il grande senso civico e di responsabilità che ha sino ad ora contraddistinto la nostra comunità e i suoi abitanti che, pur con sacrificio, stanno rispettando le regole imposte da questa grave emergenza. L’Amministrazione comunale è vicina al nostro concittadino/a e alla sua famiglia: confidiamo tutti in una pronta guarigione”.

Il Comune ha attivato tutte le misure necessarie a supporto della situazione e a tutela della persona e della popolazione. “Insieme ce la faremo” conclude la nota.