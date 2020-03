È il sindaco di Quartu Sant’Elena, Stefano Delunas, a dare la notizia di un nuovo guarito dal virus con un post su Facebook.

“Abbiamo vinto una battaglia ma la guerra non è finita” scrive il sindaco. Ricordando che bisognerà ancora “stringere i denti, evitare il più possibile i contatti e stare a casa”.

Tra i positivi al coronavirus, a Quartu, 9 sono in isolamento domiciliare e 3 in ospedale, per un totale di 12 persone contagiate.