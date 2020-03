“Care concittadine e cari concittadini, purtroppo quello di cui tutti noi avevamo paura è successo: ho appreso che una nostra concittadina, purtroppo è risultata positiva al virus Covid-19”. Lo scrive il Sindaco di Torralba Vincenzo Dore in una nota inviata alla popolazione tramite i social.

“La signora – assicura il primo cittadino – si trova ora ricoverata nel reparto malattie infettive di Sassari. Sto procedendo ad attivare immediatamente il COC, che è il Centro Operativo Comunale, per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, e sto avvisando via PEC tutti i comuni limitrofi come da protocollo. Vi chiedo solo di mantenere la calma, ci stiamo adoperando per mettere in campo tutte le forze per tutelare la vostra salute”.

“Augurando una pronta guarigione alla nostra concittadina – conclude il sindaco Dore – vi ricordo che ora più che mai è doveroso per tutti noi, restare a casa e uscire solo se obbligati. Adottate tutte le precauzioni previste, il contagio può essere rallentato e fermato solo osservando queste regole”.