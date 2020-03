Veneto, i positivi sono 8.159, 258 in più

Sono arrivati a 8.159 i casi di positività al Coronavirus in Veneto, 258 in più di ieri sera. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto.

I nuovi decessi sono 12, per un totale di 448. In terapia intensiva si trovano 356 persone (+2), i dimessi sono 828, mentre i pazienti in area non critica 1680 (+14).

Le persone in isolamento domiciliare sono 19.945.

Secondo i dati del bollettino, le province che contano il numero più alto di nuovi positivi sono Padova e Vicenza (+54 rispettivamente), seguite da Treviso (+52), Verona (+49) e Venezia (+37).