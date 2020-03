Prime guarigioni e primi trasferimenti a casa o in b&b per gli anziani di Casa Serena dopo i 63 casi positivi al coronavirus riscontrati fra gli ospiti e i 7 accertati fra gli operatori del centro residenziale per anziani.

Come riferisce il Comune di Sassari, proprietario della struttura, oggi uno dei primi ospiti contagiati è risultato negativo al tampone, così come alcuni operatori. Nove degli anziani già originariamente risultati negativi al contagio hanno lasciato Casa Serena e sono tornati a casa con le loro famiglie. Una di loro è deceduta nella notte. Altri tre non contagiati dal virus sono stati trasferiti dal Comune in un bed&breakfast, mentre due anziani positivi sono stati ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell’Aou, in viale San Pietro. Intanto a Casa Serena hanno preso servizio i nuovi operatori socio-sanitari assunti dalla Coopas, la cooperativa che ha in gestione la casa di riposo.

Daranno man forte al resto del personale già al lavoro nella struttura, fra cui 8 infermieri e un oss dell’Ats. Nella struttura è stata riorganizzata la disposizione degli ospiti: per garantire la sicurezza degli anziani e degli operatori sono state create due zone separate, una per le persone covid positive e una per quelle non contagiate.