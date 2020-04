Dj Who: la prima playlist di aprile

Nuova playlist di Musica e Parole, l’appuntamento per ricevere i consigli musicali e le frasi più belle di Dj Who.

Per voi la playlist di aprile:

1) Colpiscimi, Vacca (Alessandro Vacca, Cagliari)

Sto rincorrendo i miei goal (goal)

No che non ti che non ti chiamerò, più

Colpiscimi adesso, colpiscimi forte

Oppure non colpirmi più (più)

Non preoccuparti di me (no)

Tu non preoccuparti più (più)

Me la caverò comunque

Anche se adesso al mio fianco non ci sei tu

2) Milano, Irama (Filippo Maria Fanti, Carrara) feat. Francesco Sarcina (Milano)

Vieni via con me, sporcati le ali e fammi togliere

tutto tranne gli occhi su di te

3) Nati Diversi, Gianni Bismark (Tiziano Menghi, Roma)

Ah, punta in alto, resta sveglio

Parla piano e dimmi che ti serve

Come l’altri, ma ora ventisette

So’ famoso, adesso non ti sento

Da Tor Marancia a l’Universal, è un attimo

Mettiti in testa di fottere un altro

Voglio arrivare più in alto

Devo strappare il traguardo

4) Captatio Benevolentiae, The Andrè (Gab Loter, Friuli)

Non è detto che ogni bruco diventi una farfalla

Non è detto che ogni Bugo diventi Lucio Dalla

5) Paolo e Francesca, Claver Gold (Dycol Orsini, Ascoli Piceno) & Murubutu (Alessio Mariani, Reggio Emilia) & Giuliano Palma (Milano)

Silenzio nel castello ed un tamburo in petto

Ed ogni amore nasce forza mossa da due leve

Le nostre sono un sesto senso ed un destino incerto

E lei sarebbe andata ovunque, “basta stare insieme”

Anche in un cerchio dell’inferno dentro un vento eterno

6) Grazie a me, Mr. Rain (Mattia Belardi, Desenzano)

E tu non c’eri

Quando lo zaino colmo di libri che avevo sulle mie spalle pesava meno dei miei problemi

Guardami negli occhi e poi dimmi che cosa vedi

Di certo non sono il tipo perfetto che tu volevi

E se mi guardo allo specchio, più passa il tempo e più assomiglio a te

C’è un mostro che vive dentro di me

7) A pezzi (Quore), Freijco (provenienza sconosciuta)

Vorrei parlarti di me di tutte quelle cose che

In questi anni non hai mai saputo capire di me

8) Cambio di stagione, Ducht Nazari (Edoardo Nazari, Camposampiero, Padova)

E vado in giro per Milano col furgone del tour

Anche solo se devo fare la spesa al Carrefour

9) La Santa Muerte, Midas, Roman Meister, Morollo & Calderon Montana (provenien-za sconosciuta)

So che ti ho ferito ma non lo meritavi

So che ti ho ferito e per quello tu mi odiavi

10) Ballare, Skioffi (Giorgio Iacobelli, Casalvieri, Frosinone)

Quasi quasi esco, prendo, qualcosa di fresco

Per non stare a casa a pensare a te

11) Gaia, Leon Faun (Leòn de la Valle, Roma) prod. Duffy

Tu che sei stato ciò che io non sarò mai

Mi perdo nel vuoto, nei pianti del volto suo

Sto scrivendo il giorno dal primo tramonto, offline

Mentre riprendo Gaia, un sogno su foglio di carta

Storie mi parlano

12) Manifesto, Calabi (Andrea Rota, Bergamo)

E se la gente non ci capirà

Lo chiameranno amore fuorilegge

13) Buona Stella, Ghemon (Giovanni Luca Picariello, Avellino)

E lo so che non è semplice

Ma senza difficoltà

In fondo che gusto c’è?

Cerco una buona stella complice

Però in fondo chissà

Stanotte che cielo c’è