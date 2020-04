Nuovi modi di “Amare a distanza”, un video dedicato agli anziani

Invitare a stare accanto alle persone anziane in modo nuovo anche per proteggerle: è lo scopo di “Amare a distanza”, il video dedicato agli anziani che la casa di produzione Clevercut ha realizzato in collaborazione con l’Ufficio stampa dell’ISS.

“Ci manca il loro affetto, la loro esperienza, la loro vicinanza… insegnare e imparare nuovi modi di amare a distanza” il video spiega l’importanza del distanziamento sociale anche per questa fascia particolarmente fragile e bisognosa di cure.

Il lavoro è stato donato a titolo gratuito dalla casa di produzione musicale che lo ha realizzato.

Claudio Baglioni ha concesso l’utilizzo del brano “I Vecchi” al giovane pianista Massimo Murri che ha accompagnato le immagini che si susseguono nel video.