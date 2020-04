Lutto nel mondo della scuola per la scomparsa, all’età di 51 anni, del dirigente scolastico Pierpaolo Porcu. Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di preside all’istituto geometri Bacaredda di Cagliari.

Un dirigente molto noto e stimato nel capoluogo e in tutta l’isola, promotore di diversi progetti elaborati per coinvolgere i suoi studenti in iniziative sociali, spesso di carattere nazionale, al di là delle lezioni in aula.

Proprio il Bacaredda-Atzeni aveva rappresentato la Sardegna alla Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2017-2018 alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella e della ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli: la scuola era stata premiata per uno spot contro gli incendi.

L’istituto in questi anni si è sempre distinto – anche portando a Cagliari importanti testimoni e ospiti – nell’affrontare temi come lotta alla mafia, accoglienza, bullismo, violenza sulle donne. Nell’aula magna di via Grandi a Cagliari era stata inaugurata in Sardegna la mostra fotografica dell’ANSA “L’eredità di Falcone e Borsellino”.