“Abbiamo avuto notizia di due casi di positività accertata al virus covid-19”. Lo ha detto la sindaca di Arborea Manuela Pintus in un post Facebook rivolto alla popolazione.



Secondo la prima cittadina i due positivi “coinvolgono un nucleo familiare della nostra comunità al quale tutti noi dobbiamo mostrare vicinanza così come dobbiamo fare nei confronti di tutte le persone coinvolte in questa situazione. Le persone stanno bene, hanno avuto nei giorni scorsi pochissimi contatti che sono stati già avvisati e collocati in quarantena obbligatoria”.

“Non c’è motivo di allarmarsi – si legge ancora – ma ricordo a tutti noi che dobbiamo stare a casa il più possibile, dobbiamo mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e dobbiamo lavarci spesso le mani e non toccarci mai il viso con le mani sporche.

“Vi terrò costantemente aggiornati” promette Pintus. “Sono certa che, come sempre, sapremo dare prova di comunità”.