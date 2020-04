Gli enti di formazione professionale sono in crisi a causa dell’emergenza sanitaria in atto, il motivo? Questi enti, a differenza della scuola pubblica, non si sono potuti organizzare con modalità telematiche per via di una serie di problemi legati ai costi di mantenimento del personale, delle strutture e dei corsi avviati.

L’allarme è stato lanciato dal consigliere regionale dei Progressisti Antonio Piu che ha inoltrato un’interrogazione alla Regione con la richiesta di “favorire la didattica a distanza alle agenzie accreditate. Gli studenti stanno affrontando un blocco totale della formazione e ora si teme che possa incepparsi tutta la macchina regionale per l’accesso alle risorse comunitarie. Un elemento che rischia di lasciare le agenzie senza lavoro per i prossimi anni. Chiediamo anche la liquidazione di tutti i crediti esigibili legati alle attività attualmente in affidamento, uno snellimento delle procedure burocratiche”.