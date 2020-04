Un’altra casa di riposo sarda balza agli onori della cronaca a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Due persone sono risultate positive al nuovo coronavirus nella casa di riposo Villa Gardenia, a Ossi, che conta ben 54 ospiti.

Il sindaco Giovanni Serra ha spiegato che l’allarme è scattato lunedì notte: “Ho allertato il medico di base perché c’erano cinque ospiti con sintomi riconducibili al Covid-19”. Il dottore ha successivamente riscontrato la presenza di sintomi riconducibili al virus in sette anziani e ha attivato di conseguenza le procedure con il coinvolgimento dell’Unità di crisi locale per l’emergenza coronavirus.

Sono stati effettuati nove tamponi su sette ospiti e due dipendenti della struttura pubblico-privata in mano al Comune e in gestione alla cooperativa Coopas. “Sono arrivati i risultati dei primi tamponi e ci sono due ospiti positivi, che sono stati ricoverati all’ospedale di Sassari”, spiega ancora il sindaco. “Adesso siamo in attesa di conoscere i risultati degli altri test, ma io ho inviato una lettera alla Protezione civile, all’Unità di crisi regionale al prefetto e all’Ats per chiedere con urgenza che siano fati i tamponi su tutti gli ospiti della struttura e sui 30 dipendenti. Ho chiesto anche che siano forniti i dispositivi di protezione individuale, che sia assegnato un medico ospedaliero alla casa di riposo per le prescrizioni antivirali e che si proceda alla suddivisione dei locali in modo da poter separare le persone covid positive da quelle negative. Per gli ospiti negativi mi auguro che questi possano essere dimessi dalla casa di riposo e ospitate dalle loro famiglie, al fine di proteggere il loro stato di salute”.