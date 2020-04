Roberto Caredda, presidente del gruppo Misto, ha proposto l’uso dei taxi e del noleggio con conducente per consegnare i beni di prima necessità direttamente al domicilio dei cittadini. Come? Con un’autorizzazione temporanea creata ad hoc per queste categorie di lavoratori, incentivando le persone a non spostarsi dal proprio domicilio.

“In questo modo potrebbero ricevere in maniera più celere i beni di prima necessità, vista la grande richiesta dei cittadini costretti ad un’attesa sempre maggiore per i servizi di consegne a domicilio. Questo potrebbe di certo snellire le liste d’attesa. Già altre Regioni d’Italia hanno adottato questa misura, sarebbe un’eccezione provvisoria utile a venir fuori prima da questa emergenza epidemiologica”, spiega Caredda.

“Il servizio dovrà tenere conto del rispetto delle norme di sicurezza, sia quelle legate all’emergenza Covid-19 sia quelle igienico sanitarie per il trasporto di generi alimentari”, sottolinea.