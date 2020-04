Nella serata di oggi, mercoledì 1 aprile, approderà in Giunta il testo di un provvedimento che assicurerà liquidità in tempi brevissimi ai cittadini e alle imprese, soprattutto ai lavoratori autonomi, stagionali, artigiani, commercianti e partite Iva che non possono portare avanti le loro attività e hanno bisogno di un sostegno immediato e dignitoso per garantire il sostentamento alle proprie famiglie.

La seduta di Giunta nella quale si discuterà a tal proposito, è stata convocata in via straordinaria e il disegno di legge, secondo fonti accreditate, dovrebbe sbloccare aiuti fino a 120 milioni di euro.

Sempre nella serata di oggi è attesa l’ordinanza con cui il governatore Solinas individuerà alcune strutture alberghiere vicine ai Covid hospital della Sardegna che potranno ospitare gli operatori sanitari impegnati sul fronte dell’emergenza sanitaria.