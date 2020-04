Nel giorno di “trasformazione” in Covid Hospital del Mater Olbia, decine e decine tra medici, infermieri e personale dell’ospedale si sono radunati all’esterno della struttura per una foto ricordo, un modo per documentare il primo giorno di attività per contrastare il virus.

In prima linea nella foto anche i manager del Mater Olbia, tutti rigorosamente in mascherina, ma senza garantire il distanziamento sociale.

L’immagine postata sui social ha scatenato le ire di centinaia di persone che hanno voluto pubblicamente criticare questa “inopportuna” fotografia.