E’ stata portata a termine, da parte della Capitaneria di Porto di Sant’Antioco, la bonifica dei fondali marini e di uno specchio acqueo antistante la Tonnara di “Cala Vinagra” a Carloforte.

Nel fondale stanziavano ormai, in stato di abbandono, residui di un impianto fisso di pesca inutilizzato, con anche materiale semi sommerso e senza segnali di pericolo. Sono state raccolte in tutto 10 ancore da 300 kg ciascuna ,1.000 metri di catene per 5 tonnellate complessive di peso e un ammasso di reti intrecciate in cavo di nylon di diversi diametri per circa 8 tonnellate di peso che occupavano un’area marina di circa 500 ettari.

Sull’area in questione vigeva un’ordinanza di interdizione della navigazione già dal 15 giugno 2010.