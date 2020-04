Il coronavirus è arrivato anche nella Questura di Cagliari: ben tre casi di positività sono stati riscontrati tra i poliziotti che lavorano in uffici, quindi né a contatto con il pubblico, né impegnati in servizi su strada.

Gli operatori hanno mostrato i primi sintomi riconducibili all’infezione al Covid-19 già 7-10 giorni fa, ma la Questura al tempo aveva già avviato tutte le procedure sanitarie precauzionali, difatti i dipendenti in servizio in Questura erano già da soli in ufficio.

Il secondo e terzo positivo sono emersi a seguito dei test fatti sulle persone venute a contatto con il primo agente rimasto infettato. I tre poliziotti si trovano al momento nei loro domicili in regime di quarantena, ma le loro condizioni di salute fortunatamente sono buone.

“Noi con l’ufficio sanitario della Polizia di Stato seguiamo, d’intesa con le autorità sanitarie dell’Ats, con grande attenzione le singole situazioni, tutte monitorate”, comunica la Questura.