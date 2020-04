Il sindaco di Alghero Mario Conoci ha annunciato che “Con 300mila euro del Fondo di solidarietà distribuiremo voucher agli algheresi messi in più grave difficoltà dall’emergenza sanitaria. Le procedure semplificate ci consentono di intervenire subito e grazie a una variazione straordinaria di bilancio da 200mila euro la protezione civile locale è di gran supporto a cittadini e autorità sanitarie”.

Maria Grazie Salaris spiega: “abbiamo attivato un numero per il contatto con operatori e assistenti sociali e da domani raccogliamo le domande per i voucher”.

Il primo cittadino algherese però reputa che “per superare l’emergenza servono misure straordinarie, chiedo al governo risorse aggiuntive”.

Per ciò che concerne la mancanza di informazioni sulla diffusione del contagio, Conoci afferma che “Non è compito mio ed è fuorviante fornire dati statisticamente irrilevanti per via dei pochissimi tamponi fatti ad Alghero, si può produrre un rilassamento rispetto alla necessità di rispettare le prescrizioni nazionali e regionali a contrasto del contagio. Con gli altri sindaci stiamo valutando di prorogare oltre il 3 aprile i provvedimenti, in primis la chiusura domenicale delle attività”.

Il sindaco si è ricolto anche all istituzioni sanitarie. “Aumentino i tamponi in città e si processino nel laboratorio di analisi di Alghero, che può farlo, e non a Sassari. Urge anche attivare Terapia intensiva. Nel Piano Alghero non gestisce l’emergenza Covid, ma è presidio per le altre patologie e Terapia intensiva è necessaria. Complessivamente abbiamo assistito mille e 500 anziani alle poste per la pensione, assistiamo le strutture ospedaliere con posti letto e supporto a 118 e pronto soccorso, senza scordare gli 800 controlli della polizia locale e quelli di forestale e altre forze di polizia, istituzioni, lavoratori e volontari sono impegnati senza sosta”.