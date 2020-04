In seguito alla firma del decreto di riparto degli 85 milioni stanziati nel decreto del Governo “Cura Italia, avvenuta da parte della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina Lo scorso 26 marzo era stato firmato dal Governo il decreto cosiddetto “Cura Italia”, a seguito del quale erano stati stanziati 85 milioni, che comprendevano anche le risorse destinate alla scuola. La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha successivamente operato la divisione delle risorse regione per regione e alla Sardegna sono spettati ben 2.789.753,50 per il potenziamento della didattica a distanza, di cui:

312.430,78 euro sono destinati alle piattaforme e agli strumenti digitali;

2.321.107,30 alla connettività di rete e ai dispositivi digitali;

156.215,42 alla formazione del personale scolastico.

“Stiamo lavorando con rapidità per potenziare la didattica a distanza, mettendo tutti gli studenti in condizioni di poterla seguire e dando a tutti gli insegnanti le conoscenze per poterla effettuare. Per la ripartizione delle risorse abbiamo scelto un criterio che ci consente di raggiungere meglio le zone del Paese e le famiglie dove c’è maggiore necessità. Ma se oggi rispondiamo a un’emergenza, al contempo costruiamo un patrimonio per il futuro e gettiamo le basi affinché la scuola possa crescere e migliorarsi, utilizzando queste tecnologie anche quando saremo tornati alla normalità”, ha dichiarato la ministra Azzolina.