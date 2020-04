“La collaborazione da parte della sanità militare con la Regione Sardegna prosegue con l’invio di medici e infermieri della Difesa a supporto delle strutture sanitarie di Sassari e Olbia”. Con queste enfatiche parole il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi annuncia l’invio al Mater Olbia di 3 medici e 8 infermieri che collaboreranno con le autorità sanitarie per aiutare la piena funzionalità del Mater Olbia. Si, quello della foto che ha scatenato le polemiche sui social.

La piena funzionalità, sì proprio così, perché nonostante gli annunci per la ricerca di personale, il Mater Olbia non era nelle condizioni per poter diventare un Covid Hospital. Nonostante questo la Giunta Solinas ha deciso di sceglierlo a discapito di strutture pubbliche.

Non dimentichiamo che lo stesso Solinas rispondendo a una nostra domanda aveva confermato la mancanza di personale dell’ospedale del Qatar e oggi la soluzione è stata trovata con l’impiego di personale pagato da tutti gli italiani.

M se il Mater non aveva medici e infermieri all’altezza dell’emergenza in corso, perché è stato scelto come ospedale Covid?