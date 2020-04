I Progressisti Sardegna lanciano un appello alla Giunta Solinas per estendere alle agenzie immobiliari e di viaggio le misure già previste per altre categorie imprenditoriali.

“Regione e governo non hanno previsto alcun sostegno a favore di questi lavoratori – sottolineano i consiglieri regionali in una nota – eppure, in particolare gli agenti di viaggio, oltre a promuovere il nostro bellissimo Paese, riempiendo aerei, navi, hotel e pullman, organizzando le vacanze e la logistica per la maggior parte degli spostamenti per milioni di visitatori che arrivano in Italia grazie al loro lavoro, contribuiscono a creare il 13% del Pil”.

L’invito al presidente della Giunta è che “si adoperi perché anche agenti immobiliari e di viaggio possano usufruire degli aiuti, con il riconoscimento della cassa integrazione in deroga nel caso degli immobiliari, e di un fondo dedicato per il sostegno al reddito degli agenti di viaggio”.