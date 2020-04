Centri e laboratori privati stanno vendendo i test per gli esami del sangue relativi al Covid-19 a prezzi “stellari”. È quanto denuncia il Codacons Sardegna, presentando un esposto in Procura in cui si chiede di vietare sul territorio la vendita dei test.

Una diffida è stata inviata anche alla Regione Sardegna alla quale viene chiesto di intervenire “per bloccare tale forma di lucro sulla pelle degli utenti”.

“Vi sono centri e laboratori che offrono esami diagnostici sul coronavirus a domicilio, applicando tariffe del tutto fuori mercato – spiega l’associazione in una nota – A fronte di un costo delle analisi che per i laboratori non supera i pochi euro, al cittadino che vuole sottoporsi all’esame vengono richiesti prezzi tra i 130 e i 150 euro, ma si arriva anche a 600 euro se ci si rivolge a cliniche private”.