Dopo Sassari e Porto Torres, anche a Olbia e ad Alghero associazioni e cittadini si muovono spinti dalla solidarietà per dare una mano a chi, in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica, si trova in gravi difficoltà.

È l’assessorato delle Politiche sociali del Comune di Olbia che da vita all’iniziativa chiamata ‘Spesa solidale’ ed è atta a “sostenere le famiglie olbiesi, rifornendole di beni di prima necessità a lunga scadenza”, spiega il Comune di Olbia. “L’augurio è che, finita l’emergenza, il fondo di solidarietà continui a esistere”, dicono i promotori, per i quali “intraprendere insieme in un percorso di solidarietà è una grande opportunità”.

Come muoversi? È molto semplice: basta donare facendo la spesa nei punti che aderiscono all’iniziativa, tramite i servizi online oppure ordinandola al telefono. Tutto sarà convogliato al Centro di raccolta e distribuzione domiciliare, gestito dalle associazioni di volontariato coinvolte.

Ad Alghero, aziende, cittadini e un comitato spontaneo costituitosi per l’occasione sta collaborando col Comune: nella centrale operativa di Sant’Anna, vengono convogliati tutti i tipi di beni, dai generi alimentari alle attrezzature ospedaliere, affidandone la distribuzione coordinata dai Servizi sociali comunali, a Caritas, Polisoccorso, L’approdo e Misericordia.

Le donazioni possono essere fatte nei punti vendita di Nonna Isa a Galboneddu, Lidl in via Vittorio Emanuele, Conad in via Don Minzoni e via Mazzini, e in tutti i punti vendita di Delta Coop. Ad Alghero è inoltre attivo il conto corrente bancario IT3700101584899000070727931 per le donazioni attraverso cui sostenere famiglie, imprese e professionisti algheresi in difficoltà. Il conto è intestato al Comune di Alghero, la causale è “Fondo donazioni emergenza coronavirus.