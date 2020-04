“Il coronavirus non è qualcosa per la cui totale eliminazione possiamo fissare una data certa. Potrebbe restare tra noi per i prossimi mesi, o anche fino alla fine dell’anno” persiano, nel marzo 2021. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Hassan Rohani sottolineando che bisognerà rimanere sempre vigili e che le restrizioni dovranno proseguire.

A oggi in Iran si registrano 50.468 casi e 3.160 vittime di Covid-19.