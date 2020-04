“In questi giorni in cui i soccorritori delle autoambulanze della Sardegna stanno facendo grandi sacrifici per rispondere alle numerose richieste di aiuto, l’assessore regionale alla Sanità Nieddu provvede a tagliare di un terzo il numero standard dei componenti di ciascun equipaggio”. Lo scrive il Movimento 5 Stelle in un comunicato.

“Questo significa – si legge – che a bordo delle ambulanze anziché almeno un autista soccorritore e due soccorritori, viaggeranno soltanto un autista soccorritore e un secondo soccorritore. Saranno quindi soltanto in due. Non è tollerabile che le autoambulanze sarde operino a ranghi ridotti proprio quando il servizio dovrebbe essere potenziato per far fronte al numero elevato di chiamate e alle lunghe operazioni di vestizione degli operatori e di sanificazione dei mezzi. Con la delibera n. 13/22 del 17 marzo scorso la giunta ha modificato lo schema di convenzione (attualmente adottato in via transitoria) per lo svolgimento delle attività di soccorso territoriale da parte delle associazioni di volontariato e cooperative sociali Onlus e ritenuto di dover ridurre il numero dei soccorritori che compongono le equipe per ridurre al minimo il numero degli operatori a potenziale rischio”.