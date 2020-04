Aou di Sassari in affanno: “al momento mancano i tamponi per verificare la positività degli operatori”. A denunciarlo è Mariangela Campus, segretaria territoriale della Federazione dei sindacati indipendenti, in una lettera ad Azienda ospedaliero-universitaria e Spresal.

“Personale sanitario risultato positivo ha terminato la quarantena ma non può rientrare a lavoro finché non effettuerà il tampone di controllo” si legge nella lettera.

“I tamponi vengono fatti ma mancano gli esiti e il personale interessato deve attendere, costretto a casa altri otto giorni”. Di fronte alla grave emergenza sanitaria, Mariangela Campus chiede che “il personale sanitario sia sottoposto ai tamponi di controllo e gli esiti siano resi noti in tempi brevi, per consentire il rientro in servizio di chi è negativo e alleggerire il carico dei superstiti”.