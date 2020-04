La Protezione civile nazionale ha assegnato al Comune di Nuoro circa 230 mila euro che verranno destinati a coloro che si trovano in difficoltà economica e che hanno interrotto il lavoro a causa del Coronavirus.

Come ha deciso il Comune barbaricino, si tratterà di buoni spesa da 10 euro diretti quindi all’acquisto di generi alimentari, farmaci e altri prodotti di prima necessità. Verrà data precedenza ai nuclei familiari più numerosi, con minori, disabili o categorie protette al loro interno, nuclei monogenitoriali, anziani non autosufficienti, partite Iva. Dove utilizzare i buoni? Essi possono essere utilizzati in tutti gli esercizi commerciali accreditati all’acquisto di alimenti, farmaci e altri prodotti di prima necessità.

“Oggi, dopo l’attivazione di ‘AttiviSolidali’, la sospensione delle imposte comunali e l’esonero dal pagamento delle rette degli asili, grazie al contributo della Protezione civile nazionale, riusciamo a dare un’altra risposta ai cittadini – ha detto il sindaco Andrea Soddu – Il mio appello a chi usufruirà dei buoni spesa è che acquistino soprattutto prodotti locali per aiutare la nostra economia in questo momento difficile. Non si tratta di un intervento risolutivo, ma nessuno deve rimanere escluso da questi benefici. L’amministrazione – conclude il sindaco – continuerà a fare tutto il possibile per affrontare l’emergenza e le sue conseguenze, sia economiche che sociali”.

Le domande per gli aventi diritto, possono essere compilate on line utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune o in forma cartacea contattando gli uffici comunali.