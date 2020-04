Sorpreso per strada mentre vendeva droga, è stato scoperto in possesso di 32 dosi di eroina custodite nella sua abitazione. In tutto 23 grammi, sequestrati insieme agli oltre 2mila euro in contanti rinvenuti dentro casa.

I carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo radiomobile del reparto territoriale di Olbia hanno arrestato in flagranza un trentenne di origini nigeriane, disoccupato e incensurato. I militari sono intervenuti mentre il giovane stava vendendo una dose di eroina a un olbiese, un operaio quarantaduenne, con precedenti di polizia specifici, a cui è stato contestato l’uso personale di sostanze stupefacenti. All’arresto è seguita la perquisizione domiciliare.

L’uomo è stato trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.