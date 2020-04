“È inaccettabile la situazione di rischio a cui il gruppo IperPan e Superpan sta esponendo i suoi lavoratori in tutta la rete di vendita della Sardegna: non si rispetta il necessario contingentamento degli accessi causando un sovraffollamento delle corsie, dei banchi salumerie e ci sono lunghe file alle casse”. Questa in sintesi la posizione dei segretari regionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, che negli scorsi giorni avevano inviato una diffida ai vertici della società Superemme e chiesto un intervento urgente del Prefetto di Cagliari.

La Superemme ha voluto replicare tramite una nota inviata alla stampa. “Stiamo vivendo un periodo molto impegnativo e sappiamo ciò che conta di più” scrive l’azienda. “Siamo guidati ogni giorno dai nostri valori e le cose più importanti per noi sono la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti di tutti voi e della comunità in cui operiamo. Nient’altro importa di più”.

Secondo l’azienda, questo è la nota inviata al personale il 20 marzo: