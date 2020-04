L’appello di Linda, italiana a Londra: “Qui ci lasciano morire a casa da soli, come cani”

“Qui ci lasciano morire da soli a casa, come animali”. È l’appello di Linda Pasqui, italiana che vive a Londra da sei anni.

“In Inghilterra si rifiutano di testare i malati e lasciano le persone morire a casa, sole come cani. Bugiardi, di quale contenimento del coronavirus vi vantate? Questo governo inglese è uno scandalo”.

Nel video pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’avvocato racconta: “Stanno falsando i dati reali, non credete alle cavolate che vi dicono gli inglesi. Questa è la mia personale testimonianza. Dinanzi alla realtà non c’è bugia che tenga. Fate girare la verità. Ci hanno lasciato morire a casa soli come animali”.