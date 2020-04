I Metallica attraverso la loro fondazione di beneficenza All Within My Hands, hanno donato 350.000 dollari alle organizzazioni impegnate nell’emergenza sanitaria legata all’epidemia di coronavirus.

“Sulla scia della diffusione del Coronavirus, le persone più vulnerabili delle nostre comunità hanno bisogno di aiuto ora più che mai. Il All Within My Hands Foundation sta raggiungendo quattro sovvenzioni per un totale di 350,000 $ alle organizzazioni dedicate ad aiutare coloro che hanno colpito duramente dalla pandemia COVID-19 in tutto il mondo”, afferma la band sui social.