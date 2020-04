È stato rimosso il camion di rifiuti dell’azienda De Vizia precipitato nel canale lungo la provinciale 83 a Gonnesa, nel Sulcis, dopo il crollo del ponte che porta ai parcheggi della spiaggia di Funtanamare sulla Sardegna sud occidentale. Una ditta specializzata, dotata di gru, ha prelevato l’autocompattatore che è stato caricato su un autoarticolato.

Il mezzo pesante, attualmente sotto sequestro, su disposizione del pm Giangiacomo Pilia che ha aperto una inchiesta con l’ipotesi di attentato colposo alla sicurezza dei trasporti, come tutta l’area in cui è crollato il ponte, è stato affidato in custodia alla De Vizia. Alle operazioni erano presenti Corpo forestale, carabinieri, polizia municipale e tecnici del Comune di Gonnesa.