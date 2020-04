Ferma accusa a Protezione Civile e Istituto Superiore di Sanità (Iss) da parte delll’unione di sindacati Patto per la Professione medica, per le “scelte irresponsabili” relative ai dispositivi di sicurezza per medici e infermieri, “le cui nefaste conseguenze sono visibili”.

Il Patto per la Professione medica, che rappresenta oltre 20 mila medici in Italia (CIMO, FESMED, ANPO-ASCOTI-FIALS Medici, CIMOP), si legge in una nota, si riserva di presentare una denuncia all’Autorità giudiziaria contro la Protezione Civile e di chiedere l’intervento del ministro della Salute sull’Iss.

“Non è ammissibile che la Protezione Civile fornisca presidi scadenti e non idonei – dice l’unione sindacati – soprattutto, è vergognoso che i colleghi dirigenti dell’Iss, attraverso le proprie linee, abbassino i livelli di protezione individuale sulla base non di evidenze scientifiche ma di esigenze di governo e successivamente le modifichino a causa dei palesi errori che hanno esposto medici e operatori sanitari al contagio”.