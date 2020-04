Due medici del Giovanni Paolo II di Olbia sono risultati positivi al tampone che gli era stato fatto il 20 marzo e sono ora in quarantena cautelativa.

Lo riferisce l’Assl, spiegando che sono state seguite “procedure e indicazioni dell’Unità di crisi regionale e locale”, nonché i “protocolli ministeriali”, e che “il personale, asintomatico e non entrato in contatto con pazienti Covid, in attesa del risultato ha continuato a lavorare con l’uso di Dpi”.

Dopo l’accertamento, invece, “il medico competente ha attivato le misure di sorveglianza e l’indagine epidemiologica”. L’attività ospedaliera, comunica infine l’Assl, “prosegue regolarmente”.