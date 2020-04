Sono oltre 40 mila i morti per il coronavirus in Europa. E’ quanto emerge da un calcolo dell’agenzia Afp. La nuova pandemia di coronavirus ha ucciso oltre 40.000 persone in Europa, di cui più di tre quarti in Italia, Spagna e Francia, secondo il conteggio della Afp. Con un totale di 40.768 morti (per 574.525 casi), l’Europa è il continente più colpito dalla pandemia di Covid-19. Con 14.681 e 10.935 morti rispettivamente, l’Italia e la Spagna sono i paesi più colpiti al mondo. La Francia ha registrato 5.387 morti.

Nuovo balzo di 689 morti in più in 24 ore per coronavirus negli ospedali del Regno Unito. Ieri erano stati 563. I decessi totali registrati salgono a 3.605, mentre i contagi passano da 33.718 a 38.168, con un record di 4.450 casi censiti in più in un giorno. In Spagna è sempre più probabile una proroga del lockdown, come misura per contrastare i contagi, di altri 15 giorni, cioè fino al prossimo 26 aprile prossimo.