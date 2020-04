“I laboratori di analisi cliniche accreditati con il Sistema Sanitario Regionale in riferimento all’esposto di Codacons alla Procura della Repubblica per esami sierologici sul nuovo Coronavirus, dichiarano la loro più totale estraneità ai fatti menzionati da Codacons”. Lo si legge in un comunicato inviato dalle sigle sindacali FEDERLAB Italia, FEDERLAB Sardegna, MED NET e SAPMI.

“Come già ribadito in altre occasioni – continua la nota – i test anticorpali possono essere fatti SOLO da strutture di laboratorio accreditate dotate dei requisiti previsti dall’accreditamento regionale e specificamente autorizzate per tali test. Si informa inoltre che gli stessi test non rientrano tra quelli previsti come test di screening nelle farmacie e che al momento sono in corso di valutazione dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’OMS”.

“Diffidiamo Codacons – conclude il testo del comunicato – dal diffondere notizie o informazioni errate, tendenziose e non circostanziate, coinvolgendo in un vergognoso discredito Strutture di Laboratorio Accreditate del tutto estranee ai fatti denunciati e impegnate a dare il servizio ai cittadini nel momento in cui le strutture pubbliche sono impegnate interamente nella difficile battaglia contro il coronavirus”.