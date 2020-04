Primo giorno di raccolta delle canne al Poetto. La rimozione del materiale che ha invaso nei mesi scorsi l’arenile in seguito a una mareggiata ha riguardato questa mattina il primo tratto della spiaggia. Preliminarmente – l’intervento era cominciato ieri – gli operatori avevano ripulito la sabbia dalla plastica e da altri rifiuti. Tutto per concentrarsi oggi sulla raccolta delle canne che vengono man mano accumulate in zone di stoccaggio.

Il materiale raccolto sarà poi caricato sui camion e poi smaltito. Gli interventi vengono effettuati sotto la supervisione dell’Universitá di Cagliari: anche i docenti e le competenze dell’ateneo in campo per tutelare il delicato ecosistema della spiaggia dei Centomila. Inizialmente si era anche pensato di poter riutilizzare le canne come eco-filtro per favorire la rinascita delle dune. Ma poi l’idea era stata accantonata anche per consentire la “liberazione” dell’arenile nel più breve tempo possibile in vista dei primi assalti pasquali – ora congelati dall’emergenza coronavirus – al Poetto.