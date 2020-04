Scadono alle ore 24 del giorno 23 aprile 2020 i nuovi termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per l’assegnazione degli spazi sportivi per la pratica del Beach Volley, Beach tennis e similari nella spiaggia del Poetto, stagione balneare estiva 2020.

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 e dell’estensione dell’efficacia delle disposizioni governative sino al 13 aprile, la proroga è stata disposta con determinazione n. 2170/2020 a firma del dirigente del Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza.

Resta confermato quant’altro previsto nel bando e in tutta la documentazione ad esso allegata, consultabile e scaricabile nella sezione “Documenti e dati / Bandi / Altri bandi e avvisi / Bando per l’assegnazione di spazi per attività sportive sulla spiaggia del Poetto – Stagione 2020” del portale istituzionale www.comune.cagliari.it (link più sotto).

Per l’acquisizione e/o la consultazione della documentazione necessaria per la partecipazione al bando e per ogni eventuale ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza del Comune di Cagliari il martedì dalle 9 alle 12,30 o il giovedì dalle 15,30 alle 17,30, contattando esclusivamente per via telefonica o posta elettronica i seguenti referenti: