Gli agenti della squadra “Falchi” della squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato un cagliaritano per spaccio di droga.

I poliziotti hanno saputo che un 41enne, iniziali C.C., nell’ultimo periodo stesse spacciando della marijuana, che consegnava nel quartiere di San Michele. Dopo una serie di appostamenti e accertamenti effettuati nella zona, gli agenti hanno avuto conferma che le operazioni di spaccio stessero continuando nonostante le restrizioni per il coronavirus.

Ieri mattina i poliziotti hanno quindi deciso di effettuare un controllo nella zona e, giunti in via Seruci, mentre si accingevano ad entrare all’interno di un palazzo, hanno incrociato l’uomo.

Addosso, nascosti nel giubbotto, aveva 14 involucri in cellophane termosaldati contenenti hashish per un totale di 38,25 grammi. Nel corso della perquisizione è stato rinvenuto un bilancino di precisione. Il 41enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.