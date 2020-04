“A una signora è stato chiesto oggi al centro commerciale i Mulini (Comune di Selargius) dove fosse residente. Lei ha risposto a Mulinu Becciu (Comune di Cagliari). Prontamente le è stato risposto “allora vada via qui, non può fare la spesa perché è un altro Comune”. Comincia così la storia raccontata su Facebook da Marco Benucci, consigliere comunale di Cagliari in forza ai Progressisti, definita da lui stesso “incredibile”.

“Tutto questo – scrive Benucci – nonostante sia, assieme a un altro supermercato sempre lì a Su Planu (Selargius), l’unico vicino al quartiere. Secondo un abitante di Mulinu Becciu dovrebbe andare a fare la spesa in via Dei Valenzani, molto più lontano e non di poco dalla propria abitazione”.

“Quando si amministra – è la riflessione del consigliere di opposizione – e quando si eseguono i controlli bisognerebbe avere come faro illuminante il buon senso. Reputo vergognoso che a un cittadino europeo, italiano, sardo, metropolitano, venga impedito di andare al market sotto casa perché se attraversi la strada ti trovi in un altro Comune, mentre sei autorizzato a fare 5 km per andare a fare la spesa. Usiamo il buon senso”.