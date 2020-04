Questo domenica 5 aprile sarà una giornata impegnativa per il Governo e soprattutto per il premier Giuseppe Conte, perchè nelle prossime ore potrebbero vedere la luce il decreto liquidità, il decreto scuola e l’estensione del golden power annunciata da Riccardo Fraccaro.

Non sarà una strada facile da percorrere però, quella che dovranno affrontare queste misure economiche, a causa del dialogo con le opposizioni che rischia di portare ulteriori tensioni. Anche nella maggioranza però potrebbe non filare tutto liscio, in particolar modo per quanto riguarda l’ipotesi di una task force sulle riaperture.

E se il meteo promette bene per la settimana di Pasqua, il rischio “temporali” in Europa è più che concreto, in vista dell’Eurogruppo di martedì che vede la possibilità concreta che sul tavolo finisca l’utilizzo del Mes.