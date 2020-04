Dopo che, stando ai dati della Johns Hopkins University, i casi di coronavirus nel mondo hanno superato quota 1,2 milioni, Donald Trump ha deciso di utilizzare la forza militare a New York, con il dispiegamento di mille soldati, al fine di gestire meglio l’emergenza sanitaria. “Saranno impiegati dove c’è più necessità”, ha detto, ‘accontentando’ per così dire la richiesta inviata alcune ore prima alla Casa Bianca, dal sindaco Bill de Blasio.

In Italia, dopo la discussa decisione del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, circa l’obbligo di utilizzo della mascherina per chi esce dalla propria abitazione, il presidente della regione Toscana ha annunciato l’arrivo di un’ordinanza che ricalcherà quella lombarda e che sarà operativa appena i dispositivi di protezione saranno disponibili.

Nel frattempo proseguono i controlli serrati da parte delle Forze dell’Ordine su tutto il territorio nazionale. Secondo i dati del Viminale nella giornata di sabato 4 aprile sono state denunciate 9.284 persone per i divieti sugli spostamenti, 54 per false attestazioni nell’autocertificazione e 10 per violazione della quarantena.

Verifiche a tappeto anche per i locali: sempre sabato sono stati sanzionati ben 173 titolari di esercizi commerciali e sono stati emessi anche 27 i provvedimenti di chiusura delle attività. Dall’inizio del regime di contenimento sono state denunciate oltre 182mila persone, di cui 394 in soli 10 giorni per non aver rispettato l’obbligo di quarantena.