Sono 907 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 7.157 test.

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 151, di cui 25 in terapia intensiva, mentre 664 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 31 pazienti guariti, più altri 18 guariti clinicamente. Salgono a 43 i decessi.

Sul territorio, degli 907 casi positivi complessivamente accertati, 146 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+2 rispetto al dato precedente), 71 (+8) nel Sud Sardegna, 24 (+4) a Oristano, 65 (+3) a Nuoro, 601 (+16) a Sassari.

I dati in Sardegna

Questa la situazione in Italia, tra cui anche la Sardegna:

In Italia sono stati registrati in tutto 91.246 malati di coronavirus, con un incremento di 2.972 nelle ultime 24h; sabato 4 aprile l’incremento era stato di 2.886.

Il numero complessivo dei contagiati, che comprende deceduti e guariti, sale quindi a 124.632.

L’incremento del numero delle vittime ha subito un rallentamento significativo rispetto ai giorni precedenti: sono infatti 15.887 i morti registrati nel nostro paese, con un aumento rispetto al giorno precedente di 525, mentre sabato l’aumento era stato di 681.