Si è conclusa con una denuncia all’Autorità Giudiziaria la vicenda che si è svolta nella mattinata di mercoledì 1 aprile al mercato civico di Pirri: protagonista della vicenda un pregiudicato 42enne di Cagliari.

L’uomo era stato fermato dagli agenti della Polizia locale per il controllo previsto dalle vigenti norme sanitarie di contenimento del virus e, alla richiesta di mostrare l’autocertificazione, il 42enne, che asseriva di essere impegnato in una colletta alimentare, ha rifiutato di fornire le proprie generalità agli operatori, per poi oltraggiare, minacciare il personale, incitare i presenti alla ribellione nei confronti degli agenti e riprendendo il tutto con il suo smartphone.

L’autore dei fatti ha poi pubblicato il filmato su Facebook, violando quindi anche la normativa sulla privacy. Le indagini portate avanti dal personale del Corpo di Polizia Municipale di Cagliari hanno anche consentito di raccogliere numerose prove di reati compiuti anche dai followers dell’uomo, in corso di identificazione grazie alla collaborazione degli esperti informatici della Polizia postale, che hanno commentato sul web la vicenda, insultando e diffamando il personale in divisa.

Il 42enne dovrà rispondere di otraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di generalità, minacce, resistenza, istigazione a commettere reato e ovviamente violazione degli obblighi imposti dalla normativa sanitaria in vigore. Per tutti i commentatori del filmato si procederà con le denunce del caso all’Autorità Giudiziaria.